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Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса

Шанс для Лунина? Куртуа и еще несколько игроков «Реала» заразились COVID-19

Украинец может провести дебютный матч в сезоне
Футбол Примерa (Испания)
17:33
Шанс для Лунина? Куртуа и еще несколько игроков «Реала» заразились COVID-19
Андрей Лунин / Фото: пресс-служба Реала

В «Реале» сообщили о новых случаях заражения коронавирусом.

Пресс-служба клуба заявила, что Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и Винисиус Жуниор сдали положительные тесты на COVID-19.

Голкипер «сливочных» Андрей Лунин, который ранее тоже подхватил коронавирус, но уже сдал отрицательный тест, может дебютировать в сезоне-2021/22 в матче с «Хетафе» 2 января.

Напомним, что первой игрой украинца должны была стать встреча 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно» 5 января.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид (футбол)

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