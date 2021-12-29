Шанс для Лунина? Куртуа и еще несколько игроков «Реала» заразились COVID-19

Украинец может провести дебютный матч в сезоне

Андрей Лунин / Фото: пресс-служба Реала

В «Реале» сообщили о новых случаях заражения коронавирусом.

Пресс-служба клуба заявила, что Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и Винисиус Жуниор сдали положительные тесты на COVID-19.

Голкипер «сливочных» Андрей Лунин, который ранее тоже подхватил коронавирус, но уже сдал отрицательный тест, может дебютировать в сезоне-2021/22 в матче с «Хетафе» 2 января.

Напомним, что первой игрой украинца должны была стать встреча 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно» 5 января.