Шанс для «Шахтера» заполучить Бога? В «Сассуоло» отрицают переговоры с «Аталантой»

Де Дзерби хочет видеть ивуарийца в донецкой команде

Жереми Бога / фото - CultofCalcio

Спортивный директор «Сассуоло» Джиованни Росси прокомментировал слухи о возможном обмене хавбека Жереми Бога на игрока «Аталанты» Алексея Миранчука:

«Обмен Бога на Миранчука? Нет, это неправда. Мы не ведем сейчас переговоров с «Аталантой» по этим футболистам».

Ранее сообщалось, что бергамаски всерьез заинтересованы в подписании ивуарийца и готовы выложить за него до 20 миллионов евро.

Также подписать полузащитника в «Шахтер» хочет тренер «горняков» Роберт Де Дзерби, который хочет видеть бывшего подопечного в донецкой команде.

Напомним, в последнем матче «Аталанты» Руслан Малиновский фирменным ударом с левой положил очередной шедевр.