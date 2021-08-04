Шанс на скорый дебют? Конкурент Яремчука получил травму в матче со «Спартаком»

Вместо швейцарского форварда пришлось выпускать 20-летнего игрока

Харис Северович / Фото - Бенфика

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» на выезде уверенно переиграла «Спартак» (2:0). Оба мяча были забиты уже без основного форварда команды в этой игре.

Речь о Харисе Сеферовиче, получившем травму в конце первого тайма. На 37-й минуте вместо швейцарца пришлось выпустить 20-летнего Гонсалу Рамуша.

Новоиспеченный нападающий «орлов» Роман Яремчук матч пропускал в связи с тем, что украинец не успел набрать форму. Ожидается, что форвард пропустит игру чемпионата Португалии с «Морейренсе». Сможет ли он принять участие в ответном поединке со «Спартаком» – пока неизвестно.