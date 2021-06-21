Сегодня Украина сыграет третий матч на Евро-2020
Шапаренко: «Алаба – топ-игрок, через него все идет»
Игрок Украины – о матче с Австрией
09:13
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко поделился мнением об игре сборной Австрии.
«У них хороший командный прессинг при потере мяча. Конечно, их капитан Алаба – топ-игрок, через него все идет».
Команды сыграют между собой 21 июня в 19:00. Это будет третий матч для обеих команд на Евро-2020.
Онлайн трансляция Украина – Австрия.
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