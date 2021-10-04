Петраков довызвал в сборную Украины еще одного игрока «Динамо»
Шапаренко – лучший игрок «Динамо» в сентябре
Полузащитник выиграл голосование
Фото: ФК Динамо
«Динамо» определило лучшего игрока по итогам сентября.
Им стал полузащитник Николай Шапаренко. В голосовании в соцсетях клуба он набрал большинство – 39% голосов.
Второе место занял Виталий Буяльский (20%), а третье – Денис Гармаш (19%).
Также в топ-5 игроков попали Виктор Цыганков и Виталий Миколенко.
«Динамо» идет лидером УПЛ после 10 туров.
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