Шапаренко: «Мандража перед «Барселоной» нет»

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

Мандража нет. Это праздник футбола для всей страны. Хотим выходить завтра и получать удовольствие и играть на победу.

Мы должны соблюдать дисциплину в обороне и увереннее играть с мячом. Не нужно бояться соперника. Мы такие же хорошие игроки, как и они. Все зависит от головы и от нас».