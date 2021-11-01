Защитник «Барселоны»: «Все мы знаем, насколько будет сложно нам с «Динамо» из-за перелета и погоды»
Шапаренко: «Мандража перед «Барселоной» нет»
Полузащитник поделился ожиданиями от матча ЛЧ
1 ноября 18:02
Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Барселоны».
«Отсутствие Агуэро, Пике? Это опытные игрок, но у них также есть молодые футболисты, которые полны мотивации, чтобы завтра играть на победу.
Мандража нет. Это праздник футбола для всей страны. Хотим выходить завтра и получать удовольствие и играть на победу.
Мы должны соблюдать дисциплину в обороне и увереннее играть с мячом. Не нужно бояться соперника. Мы такие же хорошие игроки, как и они. Все зависит от головы и от нас».
Игра состоится 2 ноября.
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