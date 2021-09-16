Шапаренко: «Фортуна нам не улыбнулась в конце матча. Значит, наверное, мы где-то не заслужили»
Шапаренко, Марлос и Тотовицкий. Борячук назвал лучших игроков УПЛ
Все трое являются лидерами своих команд
Андрей Борячук / Фото: Рух
Форвард львовского «Руха» Андрей Борячук в эфире клубного подкаста назвал троих лучших футболистов Украинской премьер-лиги.
«В «Динамо» выделю Шапаренко. Это тяжелый вопрос. Потому что у всех хороший уровень. В «Шахтере» это Марлос. И Тотовицкий».
Напомним, ранее в УПЛ «Рух» благодаря голу Борячука отобрал очки у «Зари».