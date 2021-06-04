Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Шапаренко может перейти в французский клуб за 8 миллионов евро

Украинец востребован на европейском рынке
Футбол Украинская Премьер-лига
20:40
Шапаренко может перейти в французский клуб за 8 миллионов евро
Николай Шапаренко / фото - ФК "Динамо Киев"

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко может сменить клубную прописку этим летом. Авторитетное французское издание Sport.fr сообщило, что в услугах украинца заинтересован «Марсель».

Французский клуб может подписать контракт с 22-летним украинцев, если не удастся договориться с хавбеком «Велеса Сарсфилда» Тьяго Альмадой. Предполагается, что за Николая готовы заплатить 8 миллионов евро, что соответствует его цене на портале Transfermarkt. Контракт Шапаренко с киевлянами рассчитан до 2025 года.

В последнем сезоне полузащитник отличился 5 голами и 4 результативными передачами в 38 матчах.

«Марсель» финишировал 5-м в Лиге 1 и сыграет в Лиге Европы.

Николай стал лучшим игроком киевлян в мае.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Николай Шапаренко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Динамо» назвало лучшего футболиста по итогам мая
«Динамо» назвало лучшего футболиста по итогам мая
Футбол Украинская Премьер-лига
26 мая 22:55
Полузащитник «Динамо» – лучший игрок матча Украина – Бахрейн по оценкам InStat
Полузащитник «Динамо» – лучший игрок матча Украина – Бахрейн по оценкам InStat
Футбол Сборная Украины
24 мая 21:59
Шапаренко получил карточку игрока матча в FIFA 21
Шапаренко получил карточку игрока матча в FIFA 21
Футбол Кубок Украины по футболу
23 мая 10:58
Шапаренко: «Перед Бахрейном тренировки стали несколько легче»
Шапаренко: «Перед Бахрейном тренировки стали несколько легче»
Футбол Сборная Украины
22 мая 21:25
Шевченко «обслужил» Шапаренко на тренировке сборной Украины
Шевченко «обслужил» Шапаренко на тренировке сборной Украины
Футбол Сборная Украины
18 мая 09:01
Шапаренко: «Не сомневался ни в себе, ни в победе команды»
Тема дня Шапаренко: «Не сомневался ни в себе, ни в победе команды»
Футбол Кубок Украины по футболу
14 мая 07:43

Новости: Футбол

Сарри близок к назначению в «Лацио»
Сарри близок к назначению в «Лацио»
Серия А (Италия)
20:59
Зинченко скоро станет папой
Зинченко скоро станет папой
Сборная Украины
20:46
Шапаренко может перейти в французский клуб за 8 миллионов евро
Шапаренко может перейти в французский клуб за 8 миллионов евро
Украинская Премьер-лига
20:40
«Челси» продлил контракт с Тиаго Силвой
«Челси» продлил контракт с Тиаго Силвой
Премьер-Лига (Англия)
20:23
Малиновский рассказал, почему выбрал «Аталанту»
Малиновский рассказал, почему выбрал «Аталанту»
Украинские легионеры
19:53
Малиновский: «Миколенко и Макаренко могли бы играть в топ-клубе Италии»
Тема дня
Малиновский: «Миколенко и Макаренко могли бы играть в топ-клубе Италии»
Украинские легионеры
19:23
Симеоне согласился продлить контракт с «Атлетико»
Симеоне согласился продлить контракт с «Атлетико»
Примерa (Испания)
18:53
Официально. Жиру остается в «Челси»
Официально. Жиру остается в «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
18:47
Президент «Ювентуса»: «Проект Суперлиги был не революцией, а криком отчаяния»
Президент «Ювентуса»: «Проект Суперлиги был не революцией, а криком отчаяния»
Серия А (Италия)
18:41
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости