Шапаренко может перейти в французский клуб за 8 миллионов евро

Украинец востребован на европейском рынке

Николай Шапаренко / фото - ФК "Динамо Киев"

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко может сменить клубную прописку этим летом. Авторитетное французское издание Sport.fr сообщило, что в услугах украинца заинтересован «Марсель».

Французский клуб может подписать контракт с 22-летним украинцев, если не удастся договориться с хавбеком «Велеса Сарсфилда» Тьяго Альмадой. Предполагается, что за Николая готовы заплатить 8 миллионов евро, что соответствует его цене на портале Transfermarkt. Контракт Шапаренко с киевлянами рассчитан до 2025 года.

В последнем сезоне полузащитник отличился 5 голами и 4 результативными передачами в 38 матчах.

«Марсель» финишировал 5-м в Лиге 1 и сыграет в Лиге Европы.

Николай стал лучшим игроком киевлян в мае.