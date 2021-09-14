Шапаренко назвал причину своего стремительного прогресса

Хавбек является ключевым игроком «Динамо»

Николай Шапаренко / фото - ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о своем профессиональном развитии:

С чем связываешь свой прогресс? Это доверие Луческу или всеобщее доверие, то, что происходит вокруг вас?

«Конечно, есть доверие от Луческу. И из-за этого, считаю, идет прогресс не только у меня, но и у всех игроков «Динамо», которые выступают в сборной и очень хорошо себя показывают. Считаю, с этим все и связано».

Что в глобальном плане с тобой случилось? Из игрока ротации ты превратился в человека, забившего супергол французам.

«Не знаю! Работать надо».

Многим интересно, будешь ли ты пытаться повторить такой дальний удар? Все хотят видеть шедевры!

«Шедевры хотят? У нас стоит задачи бить по воротам при появлении возможности. Будет в матче с «Бенфикой» такая возможность – будем пробовать. А там – как выйдет».

Как будешь готовить себя к этому матчу? Говорят, ты любишь играть в видеоигры. Перед подобными поединками играешь или наоборот отдыхаешь?

«Кто сказал?»

Алексеев. Говорит, что ты даже компьютерные мышки разбиваешь во время игры.

«Это было пять лет назад, когда я разбивал мышки! Сейчас я уже меньше играю, даже можно сказать, что уже вообще перестал это делать. Играю, но очень редко».

Не интересно стало?

«Я смотрю, как всякие турниры, но сам редко играю».

В последнее время Шапаренко начал все чаще появляться в стартовом составе национальной команды. В матче с Францией в квалификации ЧМ-2022 хавбек шедевральным голом помог украинцам взять очки.

Уже сегодня, 14 сентября полузащитник в составе киевлян сыграет с лиссабонской «Бенфикой».

На сайте XSPORT будет доступна текстовая трансляция противостояния. Игра состоится в 22:00.

Напомним, «Динамо» не выигрывает в стартовом матче ЛЧ уже 12 лет.