Шапаренко: «Нет смысла выносить на обсуждение изменения в команде при Петракове»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 14
Футбол (14 событий из 14) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Литва - Болгария -:- Запланирован
16:00 Казахстан - Босния и Герцеговина -:- Запланирован
19:00 Азербайджан - Ирландия -:- Запланирован
19:00 Грузия - Греция -:- Запланирован
19:00 Швеция - Косово -:- Запланирован
19:00 Финляндия - Украина -:-
19:00 Шотландия - Израиль -:- Запланирован
21:45 Фарерские острова - Австрия -:- Запланирован
21:45 Люксембург - Сербия -:- Запланирован
21:45 Швейцария - Северная Ирландия -:- Запланирован
21:45 Молдова - Дания -:- Запланирован
21:45 Андорра - Англия -:- Запланирован
21:45 Венгрия - Албания -:- Запланирован
21:45 Польша - Сан-Марино -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Кривбасс -:- Запланирован
16:00 Металлист - Николаев -:- Запланирован
17:45 Волынь - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Авангард - Полесье -:- Перенесен
Футбол (14 событий из 14) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:15 Альянс - Олимпик -:- Запланирован
17:30 Оболонь - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:30 Металлист - Кремень -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Кипр - Мальта -:- Запланирован
21:45 Беларусь - Чехия -:- Запланирован
21:45 Эстония - Уэльс -:- Запланирован
21:45 Латвия - Турция -:- Запланирован
21:45 Нидерланды - Гибралтар -:- Запланирован
21:45 Норвегия - Черногория -:- Запланирован
21:45 Хорватия - Словакия -:- Запланирован
21:45 Словения - Россия -:- Запланирован
21:45 Исландия - Лихтенштейн -:- Запланирован
21:45 Македония - Германия -:- Запланирован
21:45 Румыния - Армения -:- Запланирован

Шапаренко: «Нет смысла выносить на обсуждение изменения в команде при Петракове»

Команда начала играть в пять защитников
Футбол Сборная Украины
8 октября 19:32
Шапаренко: «Нет смысла выносить на обсуждение изменения в команде при Петракове»
Николай Шапаренко / фото - УАФ

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко поделился с пресс-службой УАФ ожиданиями от матча с Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022.

Вы забили классный гол французам. Есть надежды продолжить и забить так же финнам?

«То, что сыграли с французами – игра забывается. Завтра у нас не менее важный матч, так что будем выходить и стараться добывать положительный результат».

Чего вы ожидаете завтра?

«Будут играть две команды, которым нужна победа. Ожидаю много борьбы».

Как вы видите философию игры нового тренера? Какие есть изменения после Шевченко?

«Мы играли с Шевченко в 5 защитников – и сейчас продолжаем играть. Есть изменения, но выносить это не имеет смысла».

Сборная Украины сыграет с Финляндией уже завтра, 9 октября, в 19:00. Онлайн трансляция матча.

Напомним, Александр Петраков потряс прессу необычайно молчаливым поведением.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Николай Шапаренко сборная Украины (футбол) Александр Петраков

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Главный тренер Финляндии: «Украина действовала очень активно»
Главный тренер Финляндии: «Украина действовала очень активно»
Футбол Чемпионат мира по футболу
09:56
Петраков: «Арбитр добавил к матчу 6 минут, я думал «Боже, когда это закончится»
Петраков: «Арбитр добавил к матчу 6 минут, я думал «Боже, когда это закончится»
Футбол Чемпионат мира по футболу
09:49
Хавбек сборной Финляндии: «Украина хорошо защищалась, усложнив нам задачу»
Хавбек сборной Финляндии: «Украина хорошо защищалась, усложнив нам задачу»
Футбол Чемпионат мира по футболу
09:07
Петраков: «37 слов на пресс-конференции? Успех любит тишину»
Петраков: «37 слов на пресс-конференции? Успех любит тишину»
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:59
Яремчук – лучший игрок матча Финляндия – Украина по версии WhoScored
Яремчук – лучший игрок матча Финляндия – Украина по версии WhoScored
Футбол Сборная Украины
08:11
Не стоит переоценивать победу сборной Украины над Финляндией
Послесловие
Не стоит переоценивать победу сборной Украины над Финляндией
Футбол Чемпионат мира по футболу
00:32
1

Новости: Футбол

Роналду забил за сборную Португалии и побил еще несколько рекордов
Роналду забил за сборную Португалии и побил еще несколько рекордов
В Европе
09:59
Главный тренер Финляндии: «Украина действовала очень активно»
Главный тренер Финляндии: «Украина действовала очень активно»
Чемпионат мира по футболу
09:56
Петраков: «Арбитр добавил к матчу 6 минут, я думал «Боже, когда это закончится»
Петраков: «Арбитр добавил к матчу 6 минут, я думал «Боже, когда это закончится»
Чемпионат мира по футболу
09:49
Павелко: «Мы сделали очень важный шаг на пути в Катар»
Павелко: «Мы сделали очень важный шаг на пути в Катар»
Чемпионат мира по футболу
09:45
Хавбек сборной Финляндии: «Украина хорошо защищалась, усложнив нам задачу»
Хавбек сборной Финляндии: «Украина хорошо защищалась, усложнив нам задачу»
Чемпионат мира по футболу
09:07
Петраков: «37 слов на пресс-конференции? Успех любит тишину»
Петраков: «37 слов на пресс-конференции? Успех любит тишину»
Чемпионат мира по футболу
08:59
Пятов: «В матче с Финляндией мы не имели права на ошибку»
Пятов: «В матче с Финляндией мы не имели права на ошибку»
Чемпионат мира по футболу
08:52
Отбор на ЧМ-2022. Кендзера забил за сборную Польши, Монзуль отработала на матче сборной Англии
Отбор на ЧМ-2022. Кендзера забил за сборную Польши, Монзуль отработала на матче сборной Англии
Чемпионат мира по футболу
08:49
Яремчук – лучший игрок матча Финляндия – Украина по версии WhoScored
Яремчук – лучший игрок матча Финляндия – Украина по версии WhoScored
Сборная Украины
08:11
Все новости

Популярные новости

Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
9
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 15:58
10
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 13:13
Все новости