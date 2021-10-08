Шапаренко: «Нет смысла выносить на обсуждение изменения в команде при Петракове»

Команда начала играть в пять защитников

Николай Шапаренко / фото - УАФ

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко поделился с пресс-службой УАФ ожиданиями от матча с Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022.

Вы забили классный гол французам. Есть надежды продолжить и забить так же финнам?

«То, что сыграли с французами – игра забывается. Завтра у нас не менее важный матч, так что будем выходить и стараться добывать положительный результат».

Чего вы ожидаете завтра?

«Будут играть две команды, которым нужна победа. Ожидаю много борьбы».

Как вы видите философию игры нового тренера? Какие есть изменения после Шевченко?

«Мы играли с Шевченко в 5 защитников – и сейчас продолжаем играть. Есть изменения, но выносить это не имеет смысла».

Сборная Украины сыграет с Финляндией уже завтра, 9 октября, в 19:00. Онлайн трансляция матча.

Напомним, Александр Петраков потряс прессу необычайно молчаливым поведением.