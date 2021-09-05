Шапаренко: «Ничья тоже хороший результат, жаль, что пропустили нелепый гол»

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Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал ничейный результат с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

Сыграли уже много игр с Францией. Выходить и переживать не вижу смысла. Они такие же люди, как и мы. Нужно выходить и уверенно играть с мячом, не бояться. Нам нужна была победа сегодня. Ничья тоже хороший результат, жаль, что пропустили такой гол. Остается только выигрывать, сами виноваты. Остается обыгрывать остальных соперников».