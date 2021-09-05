Петраков классно выстроил игру против Франции, Украина могла выжимать 3 очка
Шапаренко: «Ничья тоже хороший результат, жаль, что пропустили нелепый гол»
Полузащитник рассказал почему расплакался после забитого мяча
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал ничейный результат с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
«Поддержка была сумасшедшей сегодня. Играли для всей страны. Жаль, что не получилось выиграть, но это футбол. Они забили нелепый гол. Такие игры состоят из мелочей. Я мечтал забить за свою страну. Еще и в таком матче, против сборной Франции. Не смог сдержать слез. Мечта, которая сбылась.
Сыграли уже много игр с Францией. Выходить и переживать не вижу смысла. Они такие же люди, как и мы. Нужно выходить и уверенно играть с мячом, не бояться. Нам нужна была победа сегодня. Ничья тоже хороший результат, жаль, что пропустили такой гол. Остается только выигрывать, сами виноваты. Остается обыгрывать остальных соперников».
Украина идет 3-й в таблице после пяти туров.
«Сине-желтые» сыграли в пятую ничью в группе подряд.
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