Экс-хавбек сборной Украины: «Гол Шапаренко получился на загляденье»
Шапаренко – о дебютном голе за сборную: «Мечты сбываются»
Полузащитник забил шедевральный мяч французам
5 сентября 17:27
Николай Шапаренко / фото - UEFA
Хавбек «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от первого гола в футболке национальной команды:
«Мечты сбываются».
Полузащитник под занавес первого тайма потрясающим ударом из-за пределов штрафной без шансов для Уго Лльориса занес мяч прямо в «девятку».
Красавец-гол и слезы. Матч против Франции Шапаренко точно запомнит на всю жизнь.
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