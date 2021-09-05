Шапаренко – о дебютном голе за сборную: «Мечты сбываются»

Полузащитник забил шедевральный мяч французам

Николай Шапаренко / фото - UEFA

Хавбек «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от первого гола в футболке национальной команды:

«Мечты сбываются».

Полузащитник под занавес первого тайма потрясающим ударом из-за пределов штрафной без шансов для Уго Лльориса занес мяч прямо в «девятку».

Красавец-гол и слезы. Матч против Франции Шапаренко точно запомнит на всю жизнь.