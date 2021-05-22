Шапаренко: «Перед Бахрейном тренировки стали несколько легче»

Хавбек отметил, что занятия проходят уже с прицелом на матчи Евро

Николай Шапаренко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о тренировках на сборе перед первым товарищеским матчем в рамках подготовки к Евро-2020. Его «сине-желтые» проведут против Бахрейна. Слова хавбека передает пресс-служба УАФ.

Готовимся к спаррингу, и тренировки стали несколько легче. Сейчас акцент делается на тактических построениях с учетом того, что мы хотим продемонстрировать в игре с Бахрейном. Однако прицел уже идет и на матчи чемпионата Европы. Некоторые игроки еще не прибыли в лагерь сборной, но думаю, что они в курсе нашей работы. Нам еще не рассказывали о сборной Бахрейна, но думаю, что в ближайшее время на теоретических занятиях тренеры нам все покажут и расскажут, как победить эту команду. Будем реализовывать установки тренерского штаба. Выполним все стоящие перед нами сейчас, а потом иметь немного отдыха.

За товарищеским поединком можно будет следить 23 мая на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Бахрейн онлайн. Начало – в 15:00.