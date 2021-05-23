Защитник «Шахтера»: «Очень сильно хотел играть за «Динамо», теперь они – конкуренты»
Шапаренко получил карточку игрока матча в FIFA 21
Разработчики известного симулятора выделили выступление хавбека «Динамо» в финале Кубка Украины
Николай Шапаренко / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко был удостоен карточки «Man of the Match» в известном футбольном симуляторе FIFA 21.
EA SPORTS наградили такими карточками футболистов, ярко себя проявивших в решающих поединках национальных кубков. Напомним, киевляне в финале одолели «Зарю» (1:0).
Обновленная версия Шапаренко имеет общий рейтинг 79. Сильными сторонами игрока являются дриблинг и передачи.
Ранее хавбек рассказал о тренировочном процессе в сборной Украины в преддверии товарищеского матча против Бахрейна.
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