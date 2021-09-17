Шапаренко: «После отмененного гола с «Бенфикой» было большое опустошение»

Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал в эфире YouTube-канала «Бомбардир» о своих эмоциях после отмененного гола на последних минутах матча против «Бенфики» в Лиге чемпионов (0:0).

У нас была дисциплина в обороне, и мы ждали момент для контратаки, так как «Бенфика» очень хорошо контролировала мяч. Было такое предчувствие, что где-то появится у нас момент и мы должны его реализовать, но, к сожалению, есть VAR.

Не скажу, что УПЛ и Лига чемпионов – одно и то же. Тут играют лучшие команды, это лучший клубный турнир с лучшими командами. В том году у нас была новизна, а сейчас уже более привычно. Стараемся не бояться, играть.