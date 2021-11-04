Шапаренко признан лучшим игроком «Динамо» в октябре, опередив, Гармаша и Цыганкова

Бомбардиры киевлян не составили конкуренцию хавбеку

Николай Шапаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко признан лучшим игроком команды в ноябре. Хавбек победил в опросе среди болельщиков.

Футболист почти в два раза опередил по количеству голосов ближайшего преследователя – Дениса Гармаша. Более молодой киевлянин набрал 43% против 25% у более опытного.

Вингер Виктор Цыганков замкнул тройку лидеров – 16%. Также в опросе участвовали Сергей Сидорчук (12%) и Георгий Бущан (4%).

Ранее сообщалось, что «Барселона» потеряла сразу двух ключевых игроков после матча с «Динамо».