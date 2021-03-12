Шапаренко провел сто матчей за «Динамо» в возрасте 22 лет

Николай Шапаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2) стал юбилейным для полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко. 22-летний игрок провел ровно сто игр за первую команду киевлян.

25 из них пришлись на еврокубки, 66 встреч хавбек провел в украинской Премьер-лиге, 7 – в Кубке Украины. Также игрок провел два поединка за Суперкубок.

За «Динамо» Шапаренко отличился 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами. На уровне клубных континентальных первенств у футболиста два гола.

Ранее нападающий киевлян Жерсон Родригеш заявил, что команда была лучше «Вильярреала» в первом тайме.