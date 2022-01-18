Шапаренко: «Скучаем по Миколенко, но рады, что он будет выступать в АПЛ»

Экс-защитник «Динамо» уже успел дебютировать за «Эвертон» в чемпионате

Николай Шапаренко / Фото - ФК Динамо Киев Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал как команда приняла на сборе футболистов юношеской команды. Также хавбек поделился мыслями о переходе Виталия Миколенко в «Эвертон». Конечно, поддерживаем, ведь каждый в свое время был на их месте. Понимаем, как им трудно влиться в коллектив, ведь нагрузка гораздо больше, чем была в U-19. В первой команде совсем другой уровень. Поэтому помогаем и подсказываем им. Все зависит он них самих: если будут работать, все получится. Скучаем по Миколенко, но вся команда очень за него рада, что теперь он будет выступать в английской Премьер-лиге. Он заслужил этот шанс. Ждем, когда выздоровеют Караваев, Забарный, Шкурин, вернется со сборной Рамирес и начнут тренироваться с нами. Шапаренко также поделился впечатлениями от работы в тренировочном зале на сборе в Испании.