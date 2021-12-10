Журналист: «Почему «Динамо» пытается играть в футбол только когда на табло горит 0:2?»
Шапаренко стал лучшим игроком «Динамо» в игре с «Бенфикой»
Полузащитник набрал большинство голосов
14:26
Фото: ФК Динамо
«Динамо» через клубный телеграм-канал провело опрос на звание лучшего игрока матча против «Бенфики» в Лиге чемпионов.
По итогам голосования им стал полузащитник Николай Шапаренко. Он набрал 30% голосов.
Второе место в опросе занял Виталий Буяльский с 23%-ми, а третьим с минимальным отставанием стал Георгий Бущан - 22% голосов.
«Динамо» проиграло «Бенфике» (0:2) и завершило выступления в еврокубках.
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