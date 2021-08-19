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Шапаренко: «Целью «Ингульца» было просто поставить «автобус»

«Динамо» впервые потеряло очки в сезоне
Футбол Украинская Премьер-лига
12:20
Шапаренко: «Целью «Ингульца» было просто поставить «автобус»
Николай Шапаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о причинах потери очков в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (1:1).

Неплохо играли, но соперник весь матч стоял сзади, оборонялся. Это была их цель – просто поставить «автобус». Толком они ничего не создали у наших ворот, кроме момента, когда в конце игры Жора выручил, а также нелепого гола. Сегодня мяч не шел в ворота, как будто был не наш день.

Конечно, матч в Милане с «Интером» был тяжелым, но мы не должны искать отговорки, списывать неудачу на матч с сильным соперником или перелет. Мы должны выходить и добывать победу в каждом матче. Просто нам сегодня не повезло.

Мне нравится этот стадион «Динамо». Он атмосферный, душевный. Чувствуется, что ты играешь дома, ведь здесь преобладает синий цвет на трибунах. Мне нравится здесь играть.

Мистер общается с нами по телефону. Желаем ему здоровья от всей команды, чтобы он поскорее к нам вернулся и приступил к работе на тренировках. Все ждут его. Желаем ему только здоровья.

Ранее главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко отметил, что увезти одно очко с «Динамо» помогла удача.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Николай Шапаренко Динамо Киев Ингулец

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