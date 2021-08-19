Шапаренко: «Целью «Ингульца» было просто поставить «автобус»

Николай Шапаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о причинах потери очков в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (1:1).

Конечно, матч в Милане с «Интером» был тяжелым, но мы не должны искать отговорки, списывать неудачу на матч с сильным соперником или перелет. Мы должны выходить и добывать победу в каждом матче. Просто нам сегодня не повезло.

Мне нравится этот стадион «Динамо». Он атмосферный, душевный. Чувствуется, что ты играешь дома, ведь здесь преобладает синий цвет на трибунах. Мне нравится здесь играть.

Мистер общается с нами по телефону. Желаем ему здоровья от всей команды, чтобы он поскорее к нам вернулся и приступил к работе на тренировках. Все ждут его. Желаем ему только здоровья.