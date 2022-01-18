Шапаренко: «У меня мышцы растут с опозданием»

Хавбек «Динамо» – о работе в тренировочном зале на сборе

Николай Шапаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о первых днях сборов. Также футболист поделился впечатлениями от работы в тренажерном зале.

Какие ощущения от первых дней сбора, как настроение?

Все хорошо, замечательная погода для тренировок. Всегда немного тяжело поначалу, но со временем втягиваешься в работу, привыкаешь и чувствуешь, как набираешь физическую форму. Готовимся к возобновлению чемпионата.

Эмиль Карас сказал, что после трех дней работы в Киеве у игроков есть усталость, как себя чувствуете лично вы?

Да, немного усталость присутствует, поскольку была смена полей, переход с мягкого синтетического газона на натуральный, замерзший – нагрузка на ноги чувствовалась, они уставали.

Сегодня была интересная тренировка в зале – с улыбками, хорошей музыкой, юмором, такие занятия даются легче?

Улыбки улыбками, но нагрузка в зале была хорошей, упражнения тяжелые. Думаю, они нам пойдут только на пользу.

Упражнения были достаточно разнообразными, какое вам понравилось больше всего?

Скажу, какое было самым сложным: когда на скорости нужно было делать четыре ускорения со специальными санками весом 50 кг. А понравилась больше всего работа с мячом, а не с гирями.

Некоторые упражнения были предложены вам впервые на этом сборе?

Точно не припомню. Обычно все зависит от зала: если есть необходимые инструменты, наши тренера, конечно же, используют их и дают нам хорошую нагрузку.

Как часто у вас бывают силовые упражнения?

В Киеве занятия в зале были каждый день, как и на поле. А здесь зависит от тренера и от тренировочной программы.

За последнее время вы очень прибавили в плане мышечной массы, специально над этим работаете?

Дополнительно занимается каждый игрок нашей команды. У кого-то мышцы быстрее растут, у кого-то медленнее. У меня, наверное, этот процесс проходит с опозданием. Важно укреплять мышцы для профилактики, те, кто следит за собой, это делают.

Ранее стало известно, что «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов.