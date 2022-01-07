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Шапаренко уверенно опередил партнеров по числу званий лучшего игрока месяца в «Динамо» в 2021 году

Хавбек превращается в настоящего лидера команды
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 16:28
Шапаренко уверенно опередил партнеров по числу званий лучшего игрока месяца в «Динамо» в 2021 году
Николай Шапаренко / Фото - ФК Динамо Киев

В 2021 году «Динамо» провело 46 матчей. За это время киевлянам покорилось внутреннее чемпионство и Кубок Украины.

Полузащитник Николай Шапаренко стал безоговорочным лидером по числу званий лучшего игрока команды за календарный месяц – 4. Кроме него, лишь один футболист добивался такого признания больше одного раза. Это Виталий Буяльский – два раза.

Лучшие игроки «Динамо» в 2021 году по месяцам

Февраль – Буяльский
Март – Сидорчук
Апрель – Миколенко
Май – Шапаренко
Август – Буяльский
Сентябрь – Шапаренко
Октябрь – Шапаренко
Ноябрь – Гармаш
Декабрь – Шапаренко

Ранее известный телеведущий Сергей Притула заявил, что чемпионство «Динамо» – не индульгенция для Мирчи Луческу после его отношения к клубу, Лобановскому и Украине

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Николай Шапаренко Динамо Киев Виталий Буяльский

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