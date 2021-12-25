Шапаренко уже в декабре почти сравнялся с показателями всего прошлого сезона

Футболист является одним из лидеров центра поля «Динамо»

Николай Шапаренко / Фото - ФК Динамо Киев

В первой части текущего сезона полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко оформил 3 гола и 5 результативных передач. В сумме у футболиста 8 результативных действий.

Таким образом, хавбек почти сравнялся с показателями всей кампании-20/21. В ней игрок забил 5 мячей и сделал 4 ассиста.

Самым же результативным в карьере 23-летнего полузащитника был сезон-18/19. В нем он оформил 11 результативных действий (8 голов и 3 результативные передачи).

Ранее Шапаренко был признан лучшим игроком «Динамо» в декабре.