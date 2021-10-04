Шапаренко: «Уже всеми силами готовимся в сборной»

Полузащитник сообщил, что избавился от дискомфорта из-за повреждения

Фото: УАФ

Полузащитник Николай Шапаренко сообщил, что сборная Украины уже начала подготовку к матчам с Боснией и Герцеговиной и Финляндией в отборе на ЧМ-2022.

«Cегодня будет восстановительная тренировка. Уже всеми силами готовимся в сборной, целенаправленно готовимся к играм. Как нога? Все хорошо. Это дерби – постоянно все «кусают», это часть футбола. Как празднуют день рождения в сборной? Не знаю, наверное, ребята сделают коридор – спинку мне помассажируют».

Украина сыграет против Финляндии 9 октября в 19:00.

А вот матч с Боснией могут перенести в другой город.