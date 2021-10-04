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Шапаренко: «Уже всеми силами готовимся в сборной»
Полузащитник сообщил, что избавился от дискомфорта из-за повреждения
18:28
Фото: УАФ
Полузащитник Николай Шапаренко сообщил, что сборная Украины уже начала подготовку к матчам с Боснией и Герцеговиной и Финляндией в отборе на ЧМ-2022.
«Cегодня будет восстановительная тренировка. Уже всеми силами готовимся в сборной, целенаправленно готовимся к играм.
Как нога? Все хорошо. Это дерби – постоянно все «кусают», это часть футбола.
Как празднуют день рождения в сборной? Не знаю, наверное, ребята сделают коридор – спинку мне помассажируют».
Украина сыграет против Финляндии 9 октября в 19:00.
А вот матч с Боснией могут перенести в другой город.
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