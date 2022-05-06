Караваєв: «Як наші воїни боронять країну, так і мі віддаватимемо всі сили на футбольному полі»
Шапаренко: «Весь український народ чекає на перемогу збірної»
Динамівець радий повернутися в розташування національної команді
18:03
Фото: УАФ
Півзахисник збірної України Микола Шапаренко заявив, що команда позитивно налаштована на матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Шотландією:
Дуже радий повернутися в національну збірну, тренуватися й готуватися до нашого головного матчу, який пройде 1 червня. Кондиції в нас добрі, ми непогано провели збори в Бухаресті, мали хороші спаринги. Ми одразу включилися в роботу – один день перерви, а потім тренування.
Мої родичі перебувають більш-менш у безпеці. Кожен день спілкуюся з ними, дізнаюся про обстановку, чи все добре. Весь український народ чекає на перемогу збірної, тож постараємося його не підвести.
Олександр Караваєв заявив, що збірна не може підвести воїнів, які обороняють країну.
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