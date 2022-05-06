Шапаренко: «Весь український народ чекає на перемогу збірної»

Динамівець радий повернутися в розташування національної команді

Фото: УАФ

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко заявив, що команда позитивно налаштована на матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Шотландією:



Дуже радий повернутися в національну збірну, тренуватися й готуватися до нашого головного матчу, який пройде 1 червня. Кондиції в нас добрі, ми непогано провели збори в Бухаресті, мали хороші спаринги. Ми одразу включилися в роботу – один день перерви, а потім тренування. Мої родичі перебувають більш-менш у безпеці. Кожен день спілкуюся з ними, дізнаюся про обстановку, чи все добре. Весь український народ чекає на перемогу збірної, тож постараємося його не підвести.

Олександр Караваєв заявив, що збірна не може підвести воїнів, які обороняють країну.