Тренер «Миная»: «Селезнев сделал игру с «Динамо» во 2-м тайме»
Шапаренко забил юбилейный мяч в УПЛ
Хавбек «Динамо» отличился в воротах «Миная»
Николай Шапаренко / Фото: Twitter
Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко отличился в воротах «Миная» (2:0) в 16-м туре УПЛ.
Это юбилейный 15-й мяч для 23-летнего Шапаренко в рамках чемпионата Украины, сообщает пресс-служба УПЛ. Для этой отметки хавбеку понадобилось 88 матчей. Также на его счету 14 ассистов.
В турнирной таблице «Динамо» продолжает лидировать, опережая «Шахтер» на 3 очка, но у «горняков» есть игра в запасе.