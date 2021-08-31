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Шапаренко: «Знакомимся с требованиями Петракова и его виденьем футбола»

Сборная Украины готовится к матчу отбора чемпионата мира в Казахстане
Футбол Сборная Украины
12:11
Шапаренко: «Знакомимся с требованиями Петракова и его виденьем футбола»
Николай Шапаренко на тренировке в Казахстане (слева) / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко в интервью пресс-службе команды рассказал о перелете в Казахстан на матч квалификации чемпионата мира-2022, а также рассказал о знакомстве с новым главным тренером и подготовке к предстоящей встрече:

Никакой усталости. Перелет был одним из самых легких – на одном дыхании прошел.

Знакомимся с требованиями Петракова, его виденьем футбола. Завтра проведем теоретические и тактические занятия, все станет понятнее.

Непривычно из-за поля (искусственное покрытие – XSPORT), но никто не ищет в этом оправдания. Будем готовиться, еще завтра тренировка. Поедем также на стадион, посмотрим, как там с полем дела обстоят. Конечно, немного сколько, быстрее отскок. Ну ничего, привыкнем.

Напомним, что матч Казахстан – Украина пройдет 1 сентября. Начало – 17:00 по киевскому времени.

Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Украины (футбол) Николай Шапаренко

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