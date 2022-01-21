Шаран: «Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на Селезнева»
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран оценил первые тренировки в новой команде и рассказал о потенциальных новичках.
«Много игроков приехало на просмотр, мы уже познакомились с теми игроками, которые на контракте в клубе. Работы много, двухразовые занятия, акцент на физической подготовке. Конечно, просматриваем потенциальных новичков. На завтра запланирована игра с «Дебреценом», после этого начинается решающий сбор перед вылетом в Турцию.
Этот сбор будет проходить в отеле «Камелот». Там есть все условия, чтобы работать и восстанавливаться. Будут приезжать уже те игроки, на которых я рассчитываю в чемпионате.
Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на Селезнева. Он такой же равноценный игрок, как и все остальные в «Минае». Я сказал ему, чтобы он вел себя так, как должен вести профессиональный футболист. Мы с ним договорились. Я вижу, как он самоотверженно и настойчиво работает. Он сбросил пару килограмм, я надеюсь на этого игрока. Я зацикливаться на нем не буду. У нас в первую очередь коллектив, я ребятам это объяснил. Так что надеюсь, что мы найдем общий язык».
Ранее Шаран заявил, что даст шанс Селезневу.
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