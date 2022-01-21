Шаран: «Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на Селезнева»

Фото: fco.com.ua

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран оценил первые тренировки в новой команде и рассказал о потенциальных новичках.

Этот сбор будет проходить в отеле «Камелот». Там есть все условия, чтобы работать и восстанавливаться. Будут приезжать уже те игроки, на которых я рассчитываю в чемпионате.

Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на Селезнева. Он такой же равноценный игрок, как и все остальные в «Минае». Я сказал ему, чтобы он вел себя так, как должен вести профессиональный футболист. Мы с ним договорились. Я вижу, как он самоотверженно и настойчиво работает. Он сбросил пару килограмм, я надеюсь на этого игрока. Я зацикливаться на нем не буду. У нас в первую очередь коллектив, я ребятам это объяснил. Так что надеюсь, что мы найдем общий язык».