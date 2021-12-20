Шаран: «Динамо» смотрелось организованнее и солиднее «Шахтера»
Бывший игрок «Динамо» Владимир Шаран оценил выступления киевлян в первой части сезона.
Как «экс-динамовец», всегда внимательно слежу за игрой этой команды. Игра подопечных Мирчи Луческу мне нравится. Физически «Динамо» очень хорошо подготовлено, и контроль мяча неплохой, вот только реализация не на высшем уровне – и в чемпионате Украины, и в Лиге чемпионов.
От выступления «Динамо» в Лиге чемпионов я ожидал большего. Что касается УПЛ, то выиграй киевляне у «Зари» в 18-м туре, в отпуск пошли бы в приподнятом настроении. И это было бы заслужено, ведь «Динамо» смотрелось организованнее и солиднее «Шахтера».
В этой Лиге чемпионов у «Динамо» играл практически тот же состав, что и год назад. Я думал, что после чемпионата Европы у динамовцев будет больше уверенности. Но сказалась давление больших команд-соперников. Киевляне пропускали гол-два, и только тогда начинали играть.
Считаю, что в поединках с «Барселоной» и «Бенфикой» можно было брать больше очков. Когда я играл, мы также противостояли грандам в Лиге чемпионов, но добивались побед. «Динамо» создавало много голевых моментов, но не забивало.
Зимняя подготовка? Мирча Луческу умеет готовить украинские команды. Он делает значительный акцент на физике. Я общался с некоторыми ребятами, которые занимались под его руководством, и они говорили, что нагрузки у румынского специалиста будь здоров. Безусловно, Луческу в этом плане имеет преимущество над Де Дзерби, которому впервые придется готовить «Шахтер» зимой, на протяжении полутора месяцев.
Шаран также прокомментировал потенциальный трансфер защитника «Динамо» Виталия Миколенко в «Эвертон».
Комментарии 0