Шаран: «Динамо» смотрелось организованнее и солиднее «Шахтера»

Владимир Шаран / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший игрок «Динамо» Владимир Шаран оценил выступления киевлян в первой части сезона.

От выступления «Динамо» в Лиге чемпионов я ожидал большего. Что касается УПЛ, то выиграй киевляне у «Зари» в 18-м туре, в отпуск пошли бы в приподнятом настроении. И это было бы заслужено, ведь «Динамо» смотрелось организованнее и солиднее «Шахтера».

В этой Лиге чемпионов у «Динамо» играл практически тот же состав, что и год назад. Я думал, что после чемпионата Европы у динамовцев будет больше уверенности. Но сказалась давление больших команд-соперников. Киевляне пропускали гол-два, и только тогда начинали играть.

Считаю, что в поединках с «Барселоной» и «Бенфикой» можно было брать больше очков. Когда я играл, мы также противостояли грандам в Лиге чемпионов, но добивались побед. «Динамо» создавало много голевых моментов, но не забивало.

Зимняя подготовка? Мирча Луческу умеет готовить украинские команды. Он делает значительный акцент на физике. Я общался с некоторыми ребятами, которые занимались под его руководством, и они говорили, что нагрузки у румынского специалиста будь здоров. Безусловно, Луческу в этом плане имеет преимущество над Де Дзерби, которому впервые придется готовить «Шахтер» зимой, на протяжении полутора месяцев.