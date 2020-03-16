Шаран: «Думаю, болельщики «Александрии», давно не присутствовавшие на стадионе, остались довольны»

Владимир Шаран / Фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился мыслями после победы в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Олимпика» (2:0). Слова специалиста приводит пресс-служба «горожан».

Хорошо, что мы победили. Потому что очень важная победа и в плане борьбы за еврокубковую зону. Безусловно, мы понимали, что нам нужна эта победа.

И самое главное, что это понимали сами футболисты. Они вышли и действовали слаженно. Самоотдача была очень хорошая. Много борьбы было, много борьбы выиграли. Много моментов создали.

Думаю, болельщики, которые уже давно не присутствовали на футбольном матче на «Нике», конечно, довольны. И мы тоже довольны, но хотелось бы большего. Я имею ввиду реализацию моментов. Но не будем гневить Бога, как говорят. Конечно, мы довольны этой победой, и она была уверенной.