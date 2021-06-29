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Шаран: «Еще рановато заканчивать тренерскую работу»

Специалист уже имеет предложение от клубов

Футбол В Украине
18:41
Шаран: «Еще рановато заканчивать тренерскую работу»
Владимир Шаран / Фото: ФК Александрия

Украинский специалист Владимир Шаран рассказал о продолжении своей тренерской карьеры.

«Конечно, но это не от меня зависит. Предложения есть. Еще рановато заканчивать тренерскую работу, еще даже полтинника нет. Все нормально, будем работать. Дай бог, чтобы было здоровье и были приглашения.

Названия команд сейчас никто говорить не будет, надо проанализировать свою работу и надеяться, что будут приглашения от других команд».

Отметим, что 49-летний украинец покинул «Александрию» 13 мая.

Напомним, ранее Шаран высказался о выступлениях сборной Украины на чемпионате Европы.

Карен Агабекян
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Владимир Шаран

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