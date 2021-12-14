Шаран назвал компонент, в котором «Шахтеру» и «Динамо» нужно прибавить в весенней части
Шаран: «Футбол «Миная» понравился только с «Десной» и «Динамо»
Украинский тренер считает, что закарпатцы по делу располагаются в зоне вылета
14 декабря 07:45
Фото - ФК Минай
Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран оценил справедливость того, что «Минай» и «Мариуполь» оказались в зоне вылета по результатам первой части сезона.
Все по делу. У «Миная» – нестабильная и проблемная игра. Футбол в их исполнении мне понравился только в матче с «Десной» и во втором тайме против «Динамо».
А у «Мариуполя» другие задачи. Там молодежь растет и прибавляет. Главная проблема мариупольцев – плохая реализация, да и в обороне хватает ошибок.
Также Шаран назвал компонент, в котором «Шахтеру» и «Динамо» нужно прибавить в весенней части.
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