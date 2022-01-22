Шаран: «Импонирует работа Селезнева, но он такой же игрок, как и все остальные»

Тренер «Миная» отметил, что уважает заслуги опытного форварда, но для него важен результат

Евгений Селезнев / Фото - ФК Минай Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от работы на тренировках нападающего Евгения Селезнева. Мне импонирует работа Евгения Селезнева. Я ему объяснил, что он такой же игрок, как и все остальные игроки нашей команды. Да, уважаю его за прежние заслуги, однако меня интересует сегодняшний результат. Кто будет сильнее – тот и будет играть, и останется в команде. Заявил ребятам, что самое главное – это коллектив и результат. У нас осталось двенадцать матчей, каждый из которых – решающий. Ранее Шаран рассказал, когда в «Минае» определятся с зимними новичками.