Шаран: «Хочется работать, но «Минаю» нужно усиление»

Фото: fco.com.ua

Украинский тренер Владимир Шаран рассказал, как прошли переговоры с «Минаем».

Амбиции есть, мы говорили об этом. Оставить команду в УПЛ – это тоже амбиции. Я сказал, что и как я вижу. Я работал много лет в «Александрии», там есть определенные условия, чтобы команда прогрессировала.

Хочется работать, но команде нужно усиление. Люди хотят ставить задачи и выполнять их. Но нужны условия для игроков. Для меня финансы – не самое главное. Хочу, чтобы футболисты зарабатывали и выполняли задачи, которые ставятся. Для этого нужны определенные условия: тренировочные поля, питание, проживание».