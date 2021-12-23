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Шаран: «Хочется работать, но «Минаю» нужно усиление»

Тренер рассказал о переговорах
Футбол Украинская Премьер-лига
09:30
Шаран: «Хочется работать, но «Минаю» нужно усиление»
Фото: fco.com.ua

Украинский тренер Владимир Шаран рассказал, как прошли переговоры с «Минаем».

«Мы встретились, переговорили. Приятная компания: президент, вице-президент, директор клуба, спортивный директор. Сели, пообщались, часа три примерно. На этом все закончилось. Я поехал дальше отдыхать. Я был в Сходнице, за мной приехали, забрали в Ужгород. Потом я назад поехал.

Амбиции есть, мы говорили об этом. Оставить команду в УПЛ – это тоже амбиции. Я сказал, что и как я вижу. Я работал много лет в «Александрии», там есть определенные условия, чтобы команда прогрессировала.

Хочется работать, но команде нужно усиление. Люди хотят ставить задачи и выполнять их. Но нужны условия для игроков. Для меня финансы – не самое главное. Хочу, чтобы футболисты зарабатывали и выполняли задачи, которые ставятся. Для этого нужны определенные условия: тренировочные поля, питание, проживание».


Пока о назначении решение не принято.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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