Стало известно, кого «Минай» рассматривает на должность главного тренера, если Шаран откажется
Шаран: «Хочется работать, но «Минаю» нужно усиление»
Тренер рассказал о переговорах
Фото: fco.com.ua
Украинский тренер Владимир Шаран рассказал, как прошли переговоры с «Минаем».
«Мы встретились, переговорили. Приятная компания: президент, вице-президент, директор клуба, спортивный директор. Сели, пообщались, часа три примерно. На этом все закончилось. Я поехал дальше отдыхать. Я был в Сходнице, за мной приехали, забрали в Ужгород. Потом я назад поехал.
Амбиции есть, мы говорили об этом. Оставить команду в УПЛ – это тоже амбиции. Я сказал, что и как я вижу. Я работал много лет в «Александрии», там есть определенные условия, чтобы команда прогрессировала.
Хочется работать, но команде нужно усиление. Люди хотят ставить задачи и выполнять их. Но нужны условия для игроков. Для меня финансы – не самое главное. Хочу, чтобы футболисты зарабатывали и выполняли задачи, которые ставятся. Для этого нужны определенные условия: тренировочные поля, питание, проживание».
Пока о назначении решение не принято.
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