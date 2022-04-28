Селезнев: «Если «Минай» не останется в УПЛ, завершу карьеру»
Шаран: «Минай» будет существовать, все будет хорошо»
Тренер команды заявляет, что в ужгородском клубе все будет хорошо
28 апреля 09:08
Владимир Шаран / Фото: Twitter
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран заявил, что клуб не прекратит существование.
«Президент «Миная» заверил, что все будет хорошо, и команда будет существовать. Это самое главное. Президент платит минимальную зарплату, делает всё, что может. За это я очень благодарен Валерию Ивановичу Пересоляку.
Большинство ребят разъехалось, с ними поддерживаем контакт в телефонном режиме. Восемь наших футболистов, которые здесь остались, тренируются самостоятельно. С завтрашнего дня они будут заниматься на базе «Миная».
Ранее стало известно, что УПЛ официально не будет доиграна в нынешнем сезоне.
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