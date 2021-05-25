Шаран: «Мне не предлагали остаться в «Александрии» после увольнения»

Владимир Шаран / Фото: Football.ua

Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал, как переживает увольнение из клуба.

– Я бы сказал ситуация 50 на 50. Сейчас немного отошел. Когда приходишь домой, и ребенок спрашивает: «А что тебя, папа, уже увольняют?» – такие моменты неприятны. Дочь хочет жить в Александрии, ей все здесь нравится, освоилась в школе. Тяжеловато, но ничего, такова судьба каждого тренера.

Вопрос в другом, кто как воспринимает? Если как было в «Карпатах», проработал немного и ушел, то ни о чем не жалею. А в «Александрии» долгая история, и клуб стал родным, как единая семья. Когда еще работал в «Кривбассе» Олег Таран говорил, что к таким моментам нужно относиться философски.

Самое тяжелое – когда первый раз увольняют, а потом... Конечно, если бы проработал здесь один год, то воспринималось бы все по-другому. Но ничего, нужны перемены и желательно в лучшую сторону.

- Не было предложений, как в тот раз, остаться в клубе?

– Нет. Понятное дело почему, просто не могу все рассказывать. Мое кредо – быть тренером