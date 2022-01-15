Шаран намекнул, что покинет «Минай», если команда не останется в УПЛ

Владимир Шаран / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран намекнул, что покинет команду по окончанию сезона, если не сумеет оставить коллектив в УПЛ.

Надеюсь на своих помощников, руководство клуба, которое заверило меня, что никаких невзгод в плане организации тренировочного процесса, проживания, питания и других необходимых моментов не будет. Будем надеяться на лучшее и приложим максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу».