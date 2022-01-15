Официально. Шаран возглавил «Минай»
Шаран намекнул, что покинет «Минай», если команда не останется в УПЛ
У тренера есть ключевая задача
15 января 11:20
Владимир Шаран / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран намекнул, что покинет команду по окончанию сезона, если не сумеет оставить коллектив в УПЛ.
«Сейчас перед нами стоит задача – оставить команду в УПЛ. Такая у нас договоренность – до конца сезона поработать, а там будет видно, что дальше, можно что-то планировать.
Надеюсь на своих помощников, руководство клуба, которое заверило меня, что никаких невзгод в плане организации тренировочного процесса, проживания, питания и других необходимых моментов не будет. Будем надеяться на лучшее и приложим максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу».
В турнирной таблице УПЛ «Минай» на предпоследнем 15-м месте.
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