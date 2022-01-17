Шаран назвал компонент, над которым начал работать в «Минае» в первую очередь

Владимир Шаран / Фото - ФК Минай

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал с чего начал работу в закарпатском клубе.

Времени, конечно, у нас мало. Кроме того, на искусственном поле в Ужгороде на стадионе «Авангард» занимались с мячами. Сейчас трудимся в режиме двухразовых тренировок.

Индивидуально ни с кем еще не общался. Но собеседования обязательно будут. Я всегда так делаю. Мне необходимо собрать информацию. С другой стороны, заочно я всех ребят знаю. Кроме новичков, конечно же, которые сейчас так же работают с нами.

В комплексе «Камелот» мы будем готовиться с 23-го по 31 января, а с 1 февраля улетим в турецкий Сиде. В целом мы хотим провести семь спаррингов. Пять своих соперников мы уже знаем, но стопроцентной гарантии того, что у кого-то из них не могут измениться планы, нет, поэтому я не стану пока называть имена спарринг-партнеров «Миная».

Главное – результат, сохранение прописки «Миная» в УПЛ. Но все понимают ситуацию, и ждут также от «Миная» хорошего футбола, а потом – посмотрим и все обсудим. Сейчас все спокойно, работаем.