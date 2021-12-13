Шаран назвал компонент, в котором «Шахтеру» и «Динамо» нужно прибавить в весенней части

Владимир Шаран / Фото - ФК Александрия

Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился впечатлениями от выступлений «Шахтера» и «Динамо» в 18-м туре УПЛ.

Гол в ворота Бущана был забит вполне логичный, но если бы еще и Назарина сразу после этого в цель попал, то Динамо попало бы в очень сложную ситуацию. Сложно понять, то ли киевляне растерялось, то ли решили, что после гола Буяльского все уже решено. Когда Заря подустала, киевляне создали много моментов, но реализация… Она снова подвела бело-синих.

Я думал, что «Заря» после поединка с «Буде-Глимт» будет уставшая, но команда Виктора Скрипника в первом тайме против «Динамо» просто старалась надежно сыграть от обороны и применить успешную тактическую схему, позволившую выиграть у «Александрии» и сыграть вничью с норвежцами. А после перерыва оказалось, что силы у «Зари» есть, но выдержать натиск отлично физически подготовленного «Динамо» было очень тяжело.

Однозначно, проблема с отсутствием классного центрфорварда в очередной раз аукнулась «Динамо». У Гармаша есть моменты, но он много попадает в офсайд. Вербич и Караваев усилили игру, но можно было их и раньше выпускать. К тому же, к Тымчику у тренера много претензий накопилось, что мы и услышали в прямой трансляции.

«Александрия» – «Шахтер»? Это была равная игра. Однако, таких скоростей, как в матче «Динамо» – «Заря», в Александрии не было. Поле было тяжелым, что, безусловно, сказалось на игре и нивелировало преимущество «Шахтера».

«Александрия» действовала правильно – компактно и внимательно. Но после перерыва горняки стали играть острее за счет проникающих передач. Плюс ко всему, гостям помогло желание победить. Первый гол – это индивидуальное мастерство, классное исполнение. А второй гол «Шахтера» – это ошибка Цурикова.

Рано говорить о чьем-то преимуществе в борьбе за чемпионство. Чемпионат продолжится в феврале и неизвестно, какие поля будут… Психологическое преимущество «горняки», конечно, получили, но весной они еще будут терять очки, я уверен.

И «Шахтеру», и «Динамо», в весенней части сезона необходимо улучшить реализацию, и на каждого соперника настраиваться максимально. После еврокубковых поединков это сложно было делать, но теперь ничто «горнякам» и киевлянам мешать не должно. «Шахтеру», правда, нужно еще решить проблемы в обороне.