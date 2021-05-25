Шаран – о новом тренере «Александрии»: «Ему нужно было более профессионально работать, когда он был моим помощником»

Владимир Шаран / Фото: УПЛ

Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран раскритиковал нынешнего наставника команды Юрия Гуру.

– Да и меня также. Может, и тренерского штаба не было. Команда еще месяц назад обыгрывала «Шахтер», а сейчас оказывается – нет команды. Удивило, что клуб отказался продлевать контракты с ведущими игроками. А потом говорят, нет команды.

Я его понимаю, но будучи моим помощником, Юрию нужно было более профессионально работать. Мы вместе работали, а тут такие слова. Непонятно. Может у него что-то получится лучше. Ради бога, желаю только успехов, и ждем от команды красивого футбола.