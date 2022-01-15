Шаран – о Селезневе: «Решил дать ему шанс. Надеюсь, он серьезный парень»

Тренер пока не видел Евгения на тренировках

Фото: ФК Минай

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился мыслями о предстоящей работе с форвардом Евгением Селезневым.

Самый опытный в «Минае» игрок – часто попадающий в разного рода скандалы Евгений Селезнев. Как работать со строптивыми футболистами – вам известно?

«Конечно, известно. У меня, правда, таких футболистов в тренерской карьере еще не было. Зато есть большой опыт работы в футболе в целом. А насчет Селезнева, то совместная работа с ним может стать новым опытом».

С Селезневым уже пообщались?

«Да, в телефонном режиме. Он 15 января приедет в Ужгород и мы с ним поговорим уже вживую. До этого лично не были знакомы, но я надеюсь, что Евгений – парень серьезный. Я решил дать ему шанс».

Вы в курсе того, что для побития рекорда Сергея Реброва и Максима Шацких, у которых за время выступлений в элите одинаковые показатели – по 123 гола, Селезневу необходимо забить семь мячей?

«Да. И как раз на эту тему я хотел бы с Селезневым поговорить. Если он все время будет думать об этом рекорде, то он его не побьет. Считаю, что в первую очередь Евгению необходимо все свои мысли сосредоточить на решении поставленной перед «Минаем» задачи, а не на личных достижениях. А если добросовестно работать на команду, то рекорды сами придут».

Шаран обещает 5-6 новичков в «Минае».