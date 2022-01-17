Шаран ответил на то, что его стиль называют «антифутболом»

Владимир Шаран / Фото - ФК Минай

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран заявил в интервью пресс-службе клуба, что его стиль не следует оценивать в разрыве с результатами его команды.

Не буду говорить футболистам, чтобы они просто играли. Все зависит от полей. Сейчас трудно сказать, в каком состоянии они будут. Важно, чтобы болельщики понимали, что на первом месте – результат.

Игроки «Миная» показывали неплохой футбол при Василии Кобине и Игоре Леонове. Не хватало немного уверенности. Мы будем показывать такой футбол, чтобы нам не было стыдно перед болельщиками, но в приоритете будет результат.

Не может быть одна тактическая схема даже в одном матче. Будем отрабатывать тактические моменты, которые нужно улучшить.