Шаран ответил на то, что его стиль называют «антифутболом»
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран заявил в интервью пресс-службе клуба, что его стиль не следует оценивать в разрыве с результатами его команды.
Я понимаю, что меня много критиковали за то, что мы играли в «антифутбол», длинными передачами. Я все это прекрасно понимал, читал, но надо учитывать, чего добилась команда, в которой мы работали.
Не буду говорить футболистам, чтобы они просто играли. Все зависит от полей. Сейчас трудно сказать, в каком состоянии они будут. Важно, чтобы болельщики понимали, что на первом месте – результат.
Игроки «Миная» показывали неплохой футбол при Василии Кобине и Игоре Леонове. Не хватало немного уверенности. Мы будем показывать такой футбол, чтобы нам не было стыдно перед болельщиками, но в приоритете будет результат.
Не может быть одна тактическая схема даже в одном матче. Будем отрабатывать тактические моменты, которые нужно улучшить.
Ранее Шаран рассказал, когда в «Минае» определятся с зимними новичками.
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