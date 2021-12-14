Шаран похвалил работу Гуры в «Александрии»

Владимир Шаран / Фото - ФК Александрия

Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран оценил выступления своих экс-подопечных в первой части сезона.

Но «Александрия» выглядела очень достойно в плане организации игры в плане игры в обороне. Это была равная, где-то ничейная игра. Но мастерство сыграло свою роль в завершающих стадиях атак. В целом была боевая игра. «Александрия», как и раньше, сейчас очень боевито действует против «Шахтера». «Александрия» - неудобный соперник для «Шахтера».

До начала этого сезона многие скептики говорили, что «Александрия» будет бороться за выживание. Но, честно говоря, я вообще таких высказываний не понимал. Если так разобраться, то в команде, однозначно, нужно было проводить ротацию состава. Это нужно было мне сделать немножко раньше. Я это знал. Но я этого, к сожалению, не сделал.

Многие ребята ушли из команды, так как они свое исчерпали в «Александрии». Не хочу называть фамилии, но, возможно, с ними надо было расставаться немножко раньше. В этом сезоне я смотрел практически каждую игру «Александрии».

И за это время постоянно выходили в основе восемь человек, которых я в команду приглашал. Просто тогда по разным причинам они не играли, некоторые были еще молоды. К этому сезону они хорошо подготовились.

В первых турах, возможно, не все команды особо воспринимали «Александрию», потому что много футболистов покинули команду. А «Александрия» добивалась хороших результатов. Не скажу, что они ярко играли, но результаты были. Я считаю, безусловно, «Александрия» занимает свое место в турнирной таблице УПЛ. Сейчас, самое главное, правильно усилить состав. Конечно, хочется, чтобы александрийцы показали свое лицо и во второй части чемпионата.