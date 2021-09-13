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Шаран: «Посетил матч – и люди уже говорят, что принимаю одну из команд»

Экс-тренер «Александрии» прокомментировал слухи о своем потенциально новом месте работы
Футбол Украинская Премьер-лига
13 сентября 13:02
Шаран: «Посетил матч – и люди уже говорят, что принимаю одну из команд»
Владимир Шаран / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал слухи, связывавшие его с работой во «Львове».

Даже не знаю, чья это была инициатива написать о якобы моей возможной причастности ко «Львову», но об этом мне успело сказать много людей. Возможно, что попросту меня увидели во Львове, вот и зародился этот необоснованный слух. А видеть меня в этом городе — вполне обычное явление, ведь я, можно сказать, львовский парень.

Это примерно то же самое, что недавно сказал Александр Хацкевич. Стоило ему приехать на домашнюю игру «Колоса» в Ковалевку, и его уже туда сватают.

Лично мне хочется съездить еще куда-нибудь посмотреть другой матч, мне интересно. Для этого у меня есть и время, и возможности. Например, поехать в Полтаву на один из домашних матчей «Ворсклы». Или в Кропивницкий, где я, как уже говорил, наблюдал за игрой «Ингулец» — «Мариуполь».

Приезжал я и в Кривой Рог, где посетил один из поединков «Кривбасса». И сразу люди начинают говорить: Шаран принимает одну из команд.

Обычно сватают в ту, у которой дела обстоят похуже. И это, поверьте, касается не только моей кандидатуры, но и многих тренеров, которые на данный момент находятся без работы. Так что по поводу «Львова» еще раз заявляю – все это слухи.

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Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Владимир Шаран ФК Львов

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