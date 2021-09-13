Шаран: «Посетил матч – и люди уже говорят, что принимаю одну из команд»

Владимир Шаран / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал слухи, связывавшие его с работой во «Львове».

Это примерно то же самое, что недавно сказал Александр Хацкевич. Стоило ему приехать на домашнюю игру «Колоса» в Ковалевку, и его уже туда сватают.

Лично мне хочется съездить еще куда-нибудь посмотреть другой матч, мне интересно. Для этого у меня есть и время, и возможности. Например, поехать в Полтаву на один из домашних матчей «Ворсклы». Или в Кропивницкий, где я, как уже говорил, наблюдал за игрой «Ингулец» — «Мариуполь».

Приезжал я и в Кривой Рог, где посетил один из поединков «Кривбасса». И сразу люди начинают говорить: Шаран принимает одну из команд.

Обычно сватают в ту, у которой дела обстоят похуже. И это, поверьте, касается не только моей кандидатуры, но и многих тренеров, которые на данный момент находятся без работы. Так что по поводу «Львова» еще раз заявляю – все это слухи.