Шаран рассказал, когда в «Минае» определятся с зимними новичками

Владимир Шаран / Фото - ФК Александрия

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился планами на зимние сборы команды.

На 22 января у нас запланирован контрольный матч с венгерским «Дебреценом», который состоится на поле соперника. По нему мы будем определяться как с новичками, так и с теми ребятами, кто находится на контракте. Затем проведем недельный сбор в преддверии вылета в Турцию (он запланирован на 1 февраля из Львова).

В этой стране состоится заключительный этап подготовки «Миная» к продолжению чемпионата, который продлится до 22 февраля и будет включать в себя семь контрольных матчей. По турецкому сбору уже все подтверждено – руководство клуба в этом вопросе сделало все возможное для этого.