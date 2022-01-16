Шаран рассказал, когда в «Минае» определятся с зимними новичками
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился планами на зимние сборы команды.
Первый, втягивающий, сбор мы проведем в Ужгороде. В большей степени используем для этого базу «Миная». Она хоть и небольшая, но достаточно симпатичная. Тренировки у нас будут проходить с акцентом на закладывание фундамента функциональной подготовки. Будем заниматься в двухразовом режиме и на футбольном поле, каждый день работая с мячами.
На 22 января у нас запланирован контрольный матч с венгерским «Дебреценом», который состоится на поле соперника. По нему мы будем определяться как с новичками, так и с теми ребятами, кто находится на контракте. Затем проведем недельный сбор в преддверии вылета в Турцию (он запланирован на 1 февраля из Львова).
В этой стране состоится заключительный этап подготовки «Миная» к продолжению чемпионата, который продлится до 22 февраля и будет включать в себя семь контрольных матчей. По турецкому сбору уже все подтверждено – руководство клуба в этом вопросе сделало все возможное для этого.
Ранее Шаран сообщил, что даст шанс нападающему Евгению Селезневу.
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