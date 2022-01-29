Шаран: «С некоторыми игроками на просмотре уже решили попрощаться»

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Главный тренер «Миная» Владимир Шаран сообщил, что несколько игроков на просмотре уже покинули расположение команды.

Во втором тайме я увидел агрессивный футбол, нацеленный на атаку. Понимаю, что соперник, возможно, не того уровня, но команда неплохая. Так что в целом я доволен. Самое главное – чтобы не было травм. Сейчас у нас будет три дня выходных, а дальше мы готовимся к Турции».