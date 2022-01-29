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Шаран: «С некоторыми игроками на просмотре уже решили попрощаться»

Тренер – о спарринге с «Ужгородом»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:27
Шаран: «С некоторыми игроками на просмотре уже решили попрощаться»
Фото: fco.com.ua

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран сообщил, что несколько игроков на просмотре уже покинули расположение команды.

«Для нас самое главное, что игра состоялась. Я благодарен работникам стадиона за то, что почистили поле после снега. Безусловно, эта игра была итоговой перед вылетом в Турцию. В первом тайме мы просматривали новичков и с некоторыми решили попрощаться. Даже с теми, кто у нас на контракте.

Во втором тайме я увидел агрессивный футбол, нацеленный на атаку. Понимаю, что соперник, возможно, не того уровня, но команда неплохая. Так что в целом я доволен. Самое главное – чтобы не было травм. Сейчас у нас будет три дня выходных, а дальше мы готовимся к Турции».


Матч завершился вничью (1:1).

В первом матче «Минай» проиграл «Дебрецену».

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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