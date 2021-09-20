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Шаран: «Считаю, что выжал максимум из «Александрии»

Тренер – о работе в бывшей команде
Футбол Украинская Премьер-лига
20 сентября 22:46
Шаран: «Считаю, что выжал максимум из «Александрии»
Фото: fco.com.ua

Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился мнением о своих результатах в бывшей команде.

«Результаты в «Александрии» были неплохие. Мы были единственной командой в Лиге Европы, которая играла без GPS-манишек и без тренера по физподготовке.

Считаю, что выжал максимум из «Александрии». Подняться выше третьего места – нереально».

Он возглавлял «Александрию» с 2013 года.

Шаран мог остаться в клубе.

Источник: SportArena Андрей Усмонов
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Александрия Владимир Шаран

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