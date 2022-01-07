Шаран: «Соперники в УПЛ научились подстраиваться под игру «Динамо»

Владимир Шаран / Фото - ФК Александрия

Известный украинский специалист Владимир Шаран оценил начало второго года работы Мирчи Луческу с «Динамо».

Однако сейчас соперники научились подстраиваться под такую игру «Динамо», которому стало тяжело выигрывать. Что-то изменилось, не могу сказать. Но о проблеме реализации мы уже говорили. Считаю, что в обороне «Динамо» – порядок. Однако, отмечу, что Мирча Луческу стал больше нервничать у кромки поля – это заметно. Значит, тренеру что-то не нравится.