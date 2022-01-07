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Шаран: «Соперники в УПЛ научились подстраиваться под игру «Динамо»
Известный специалист рассказал, с какими трудностями столкнулся Луческу на второй год работы с киевлянами
07 января 07:37
Владимир Шаран / Фото - ФК Александрия
Известный украинский специалист Владимир Шаран оценил начало второго года работы Мирчи Луческу с «Динамо».
Говорят, Луческу утратил прежний контроль над командой? Так бывает у каждого тренера. Когда он только приходит в команду, у всех – блеск в глазах, все хотят себя проявить, впитать что-то новое. «Динамо» в первый сезон стало успешно играть в позиционной обороне, с выходом в контратаки, плюс – хороший контроль мяча.
Однако сейчас соперники научились подстраиваться под такую игру «Динамо», которому стало тяжело выигрывать. Что-то изменилось, не могу сказать. Но о проблеме реализации мы уже говорили. Считаю, что в обороне «Динамо» – порядок. Однако, отмечу, что Мирча Луческу стал больше нервничать у кромки поля – это заметно. Значит, тренеру что-то не нравится.
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