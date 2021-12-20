Шаран: «Уход Миколенко – не большая проблема для киевлян»

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо

Известный отечественный специалист Владимир Шаран прокомментировал кадровые проблемы «Динамо» в первой части сезона. Также экс-тренер «Александрии» высказался о потенциальном трансфере защитника Виталия Миколенко в «Эвертон».

Проблему в атакующей линии подтвердила результативность «Динамо» в чемпионате Украины и Лиге чемпионов. Думаю, во время зимнего перерыва руководство клуба сделает надлежащие выводы.

Ослабит ли «Динамо» уход Миколенко? Нет, я так не считаю. Это не большая проблема. Если вернут в «Динамо» Владислава Дубинчака, хуже точно не станет.

Я слежу за Дубинчаком не один год, и точно могу сказать, что по своему настрою он будет землю грызть. Тем более, продажа Миколенко позволит получить финансы для усиления, не исключено, что как раз в атаке.