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Шаран: «Уход Миколенко – не большая проблема для киевлян»

Украинский специалист прокомментировал потенциальный трансфер защитника в «Эвертон»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:48
Шаран: «Уход Миколенко – не большая проблема для киевлян»
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо

Известный отечественный специалист Владимир Шаран прокомментировал кадровые проблемы «Динамо» в первой части сезона. Также экс-тренер «Александрии» высказался о потенциальном трансфере защитника Виталия Миколенко в «Эвертон».

Какие кадровые проблемы помешали «бело-синим» достичь лучшего результата? Отсутствие такого форварда, как Беседин. Трансферная политика «Динамо» меня удивила. Шкурин, Витиньо – эти имена и раньше никто не знал, и по ходу сезона их трудно было запомнить, потому что они ничем не впечатлили, и мало играли.

Проблему в атакующей линии подтвердила результативность «Динамо» в чемпионате Украины и Лиге чемпионов. Думаю, во время зимнего перерыва руководство клуба сделает надлежащие выводы.

Ослабит ли «Динамо» уход Миколенко? Нет, я так не считаю. Это не большая проблема. Если вернут в «Динамо» Владислава Дубинчака, хуже точно не станет.

Я слежу за Дубинчаком не один год, и точно могу сказать, что по своему настрою он будет землю грызть. Тем более, продажа Миколенко позволит получить финансы для усиления, не исключено, что как раз в атаке.

Ранее в Англии назвали главную причину, по которой покупка Миколенко «Эвертоном» стала возможной.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Владимир Шаран Динамо Киев Виталий Миколенко Артем Беседин Илья Шкурин Витиньо дос Сантос Владислав Дубинчак

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