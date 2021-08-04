Шаран: «Витао – пока не уровень «Шахтера», украинские защитник сильнее»

Витао / Фото: ФК Шахтер

Украинский тренер Владимир Шаран высказался о победе «Шахтера» над «Генком» (2:1) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– Я думаю, что да. Хотя «Генк» действительно хорошая команда. Сейчас отменено правило выездного гола в еврокубках, тем интереснее будет смотреть ответную встречу. Мы ожидали такой матч, «Шахтер» проявил свое мастерство за счет опытных игроков – Марлоса и Исмаили – которые снова показали свой высокий уровень.

– А как вам стартовый состав только с двумя украинцами?

– Я ожидал этого, но думал, что Степаненко будет играть с первых минут. Без него в центре поля есть проблемы с отбором мяча. Тренер-легионер, когда есть столько футболистов не из Украины, всегда будет выбирать состав, который будет больше играть в комбинационный футбол. Это его прерогатива. В УПЛ будет по-другому – будет больше украинцев. Но в еврокубках больше ставка на легионеров. Де Дзерби говорил, что будут играть сильнейшие, вот и играли сильнейшие, по его мнению.

– После замены Матвиенко на Исмаили линия обороны стала полностью бразильской. Они справились со своими задачами? Или бразильцы все же лучше атакуют? Пропущенный гол, например – недоработка Витао.

– Витао – еще не того уровня игрок. Да, он молодой и перспективный, играл против «Реала», но украинские защитники сильнее. В приоритете: защита, вратарь и опорная зона из украинцев, а полузащита и атака – легионеры. Так решил тренер, но украинцы более надежно играют в центральной зоне.

– Как вам судейство? Как-то слишком часто игроков «Шахтера» били по ногам.

– Это европейское судейство. Мы в Украине привыкли – только дотронулись к ножке, и я уже лежу, кричу. А арбитры смотрят – о, это же игрок «Шахтера», как же так, что его ударили. И сразу назначают штрафной, а то и желтую карточку дают.

Идеальное судейство было на Евро-2020. Думаю, наши рефери сделают выводы. Но, судя по первым турам УПЛ, не все это сделали. Некоторые из них давали играть, а некоторые все еще берегут наших звездочек. А в Европе такого нет. Для них все равны, они дают больше играть, в том числе в плане борьбы. Это нормальное явление, надо к этому привыкать.

– Тем не менее Соломон не смог доиграть матч. Кто может заменить Манора в ответной встрече, если он не успеет восстановиться?

– Не знаю, есть тренер «Шахтера».